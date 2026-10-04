फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   1,779 patients treated at the Jan Arogya Mela.

Ambedkar Nagar News: जन आरोग्य मेले में 1779 मरीजों का हुआ उपचार

Sun, 04 Oct 2026 10:43 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 10:43 PM IST
विज्ञापन
1,779 patients treated at the Jan Arogya Mela.
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अरियौना में रविवार को मरीजों का उपचार करते चिकित्सक। संवाद
अंबेडकरनगर। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन रविवार को जिले के 35 स्वास्थ्य केंद्रों पर किया गया। मेले में 1779 मरीजों ने पंजीकरण कराया। जांच के दौरान टीबी के 30 मरीज और एक कुपोषित बच्चा चिह्नित किया गया। सबसे अधिक मरीज बुखार और त्वचा रोग की समस्या लेकर पहुंचे।
विज्ञापन

स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड हेल्प डेस्क में 327 मरीजों की जांच की गई। हालांकि, किसी में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। जांच में गैस्ट्रो के 163, डायबिटीज के 127, त्वचा रोग के 262, उच्च रक्तचाप के 88 और टीबी के 30 मरीज मिले। अन्य बीमारियों से पीड़ित 570 मरीजों का भी उपचार किया गया। एक मरीज को सर्जरी के लिए रेफर किया गया।
विज्ञापन

अरियौना पीएचसी में बिजली व्यवस्था बदहाल : अरियौना पीएचसी में सुबह डॉ. अंकिता पाठक और डॉ. रमापति राय मरीजों का उपचार करते मिले। यहां दवाएं उपलब्ध थीं, लेकिन बिजली व्यवस्था बदहाल मिली। चिकित्सकों और दवा वितरण कक्ष में केवल एक-एक बल्ब जलता मिला, जबकि कई लाइटें खराब थीं। बिजली की समस्या के चलते कर्मचारियों को जुगाड़ के सहारे काम करना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed