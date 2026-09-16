Prayagraj News: पेड़ पर लटका मिला युवक का शव

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ललितपुर मोहल्ला निवासी दीपक कुमार (24) पुत्र छोटेलाल बिंद सोमवार रात घर से निकला था। मंगलवार सुबह करीब सात बजे ग्रामीणों ने पेड़ पर उसका शव लटका देखा। सूचना पर एसओ मांडा कुलदीप शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवक के गले और कान में मोबाइल का हैंडफ्री लगा था। ग्रामीणों का कहना था कि मोबाइल की कॉल हिस्ट्री में देर रात एक नंबर पर बातचीत के अलावा एक-दो छूटी हुई कॉल भी दर्ज थीं।दीपक दो भाइयों में बड़ा था और अविवाहित था। बेटे की मौत से मां सीता देवी और छोटे भाई बाबा का रो-रोकर हाल बेहाल है। एसओ कुलदीप शर्मा ने बताया कि मामला खुदकुशी का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।