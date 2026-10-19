Prayagraj News: लखनऊ में सड़क हादसे में जसरा के युवक की मौत

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पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को हटाकर यातायात सामान्य कराया। लखनऊ में पोस्टमार्टम के बाद शनिवार देर शाम शव पैतृक गांव कांटी पहुंचा। पति का शव देखते ही पत्नी सविता गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। रमेश अपने पीछे चार मासूम बच्चों (दो बेटे, दो बेटियां) और वृद्ध माता-पिता को छोड़ गया। परिजनों ने शनिवार देर रात सुजावन देव यमुना श्मशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।

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घूरपुर के कांटी गांव निवासी रमेश पटेल (38) की शुक्रवार शाम लखनऊ में सड़क हादसे में मौत हो गई। वह पिकअप से ऑक्सीजन सिलिंडर लेकर प्रयागराज आ रहे थे। शेखपुरा टोल प्लाजा के पास पिकअप अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। इसमें रमेश पटेल और साथ में सवार एक अन्य व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।