Prayagraj News: महागौरी की पूजा-अर्चना से मिलती है सुख-समृद्धि

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शारदीय नवरात्र के आठवें दिन रविवार को पूरा क्षेत्र भक्ति रस में डूबा रहा। सुबह से ही देवी मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों में मां महागौरी की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ढोल-नगाड़ों, शंख-घंटों और मां के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। आचार्य राधेश्याम शुक्ल ने बताया कि महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है। उनकी आराधना से भक्तों के पाप धुलते हैं और सुख-समृद्धि मिलती है।