फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Worship of Mahagauri brings happiness and prosperity

Prayagraj News: महागौरी की पूजा-अर्चना से मिलती है सुख-समृद्धि

Mon, 19 Oct 2026 02:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 19 Oct 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
Worship of Mahagauri brings happiness and prosperity
फोटो कैप्शन -करछना । भडेवरा में नवरात्र के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा-अर्चना करतीं श्रद्धाल
शारदीय नवरात्र के आठवें दिन रविवार को पूरा क्षेत्र भक्ति रस में डूबा रहा। सुबह से ही देवी मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों में मां महागौरी की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ढोल-नगाड़ों, शंख-घंटों और मां के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। आचार्य राधेश्याम शुक्ल ने बताया कि महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है। उनकी आराधना से भक्तों के पाप धुलते हैं और सुख-समृद्धि मिलती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed