नारी सम्मान समारोह:घर की चौखट से निकल सरकार बना रहीं महिलाएं, अमर उजाला के कार्यक्रम में बोलीं केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संघर्ष के बाद सफलता हासिल करने वाली महिलाएं दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनती हैं। महिलाओं को अपने आत्मविश्वास को सबसे बड़ा आभूषण मानना चाहिए। शक्ति की उपासना तभी सार्थक होगी जब महिलाओं को घर और समाज में वास्तविक सम्मान और समान अवसर मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय निकायों और पंचायतों में भी महिलाएं विभिन्न पदों पर अपनी नेतृत्व क्षमता साबित कर रही हैं।

महिलाओं के प्रयासों को सम्मान मिलने से बढ़ता है आत्मविश्वास