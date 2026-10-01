Prayagraj News: राॅड से हमले में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत

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परिजनों के अनुसार 20 सितंबर को भूसा फैलाने पर पड़ोसियों से सवारी देवी का विवाद हो गया था। आरोप है कि इसी दौरान अखिलेश, मोनू, वीरेंद्र कुमार और भोलेनाथ ने लोहे की रॉड से सवारी देवी के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गईं। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सवारी देवी की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें लखनऊ पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार को उनकी मौत हो गई। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा।

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थरवई क्षेत्र के कांदी गांव में दस दिन पहले भूसा फैलाने के विवाद में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मंगलवार को लखनऊ स्थित पीजीआई में उपचार के दौरान सवारी देवी (45) पत्नी इंद्र बहादुर बिंद ने दम तोड़ दिया।