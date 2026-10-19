Prayagraj News: पारिवारिक कलह में कीटनाशक पीने वाली महिला की मौत

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मझियारी कला गांव में पारिवारिक कलह के चलते कीटनाशक दवा पीने वाली शिवा देवी (25) की इलाज के दौरान मौत हो गई। पांच दिन पहले शिवा देवी और उसके पति राजू कुशवाहा (29) ने खेतों में छिड़काव वाली कीटनाशक दवा पी थी। परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा ले गए। गंभीर हालत में शिवा देवी को स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल रेफर किया गया। बाद में उसे प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। राजू और शिवा की शादी 16 जनवरी 2021 को अदालत में हुई थी। उनके पांच वर्षीय बेटे राज और दो वर्षीय बेटी साक्षी हैं। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।