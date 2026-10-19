कौंधियारा की शिक्षा व्यवस्था को बनाएंगे बेहतर : खंड शिक्षा अधिकारी

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बीआरसी कौंधियारा के सभागार में नवागत खंड शिक्षा अधिकारी केडी पांडेय का शिक्षकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षक से शिक्षा अधिकारी बनने के बाद दोबारा शिक्षकों के बीच कार्य करने का अवसर मिला है। गुरुजनों का सम्मान उनके लिए सर्वोपरि है। सभी के सहयोग से कौंधियारा की प्राथमिक शिक्षा को उत्कृष्ट बनाया जाएगा। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का आह्वान किया। संचालन बद्री प्रसाद मिश्र ने किया। इस मौके पर अरविंद कुमार मिश्र, मनोज कुमार त्रिपाठी, शत्रुघ्न प्रसाद शुक्ल, रतन शर्मा आदि रहे।