Prayagraj News: मेजा के अंबेडकर नगर में महीने भर से पानी का संकट

कस्बे के लोगों का आरोप है कि पानी की आपूर्ति दोपहर, शाम या रात 2 बजे की जाती है। सुबह के समय जलापूर्ति नहीं होने से उनकी दिनचर्या बिगड़ रही है। नवीन गुप्ता और राहुल सिंह ने बताया कि यह समस्या महीने भर से बनी हुई है।अंबेडकर नगर में पेयजल आपूर्ति काफी दिनों से बंद है। लोगों ने एसडीएम मेजा से इसकी शिकायत की है। पेयजल योजना के अवर अभियंता रोमन अंसारी ने कहा कि अंबेडकर नगर में पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिकायत मिलने पर निरीक्षण कर समस्या दूर करने का प्रयास किया जाएगा।