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Prayagraj News: मेजा के अंबेडकर नगर में महीने भर से पानी का संकट

Sun, 25 Oct 2026 02:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 25 Oct 2026 02:14 AM IST
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Water crisis in Meja Ambedkar Nagar for the past month
कस्बे में पेयजल योजना की जलापूर्ति नियमित न होने से लोग परेशान हैं। अंबेडकर नगर मुहल्ले में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे समस्या बढ़ गई है।
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कस्बे के लोगों का आरोप है कि पानी की आपूर्ति दोपहर, शाम या रात 2 बजे की जाती है। सुबह के समय जलापूर्ति नहीं होने से उनकी दिनचर्या बिगड़ रही है। नवीन गुप्ता और राहुल सिंह ने बताया कि यह समस्या महीने भर से बनी हुई है।

अंबेडकर नगर में पेयजल आपूर्ति काफी दिनों से बंद है। लोगों ने एसडीएम मेजा से इसकी शिकायत की है। पेयजल योजना के अवर अभियंता रोमन अंसारी ने कहा कि अंबेडकर नगर में पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिकायत मिलने पर निरीक्षण कर समस्या दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
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