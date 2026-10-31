Prayagraj News: कंजासा में महिलाओं ने अवैध शराब की भट्ठियां तोड़ीं

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बीस दिन बाद भी सरकारी शराब की दुकान नहीं हटी। इस पर महिलाएं शुक्रवार को दोबारा एकत्र हुईं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए शराब की दुकान तक मार्च किया। घूरपुर पुलिस को सूचना मिली। थाना प्रभारी हरकेश सिंह और एसीपी कौंधियारा अब्दुस सलाम खान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। महिलाओं ने शराब की दुकान बंद कराने और अवैध भट्ठियों का विरोध किया। एसीपी ने महिलाओं से अवैध शराब बनाने के ठिकानों के बारे में पूछा।महिलाएं पुलिस के साथ गांव के अंदर और घाट के पास कई जगहों पर पहुंचीं। वहां बन रहे अवैध शराब के ठिकानों पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने कई भट्ठियां तोड़ीं और शराब बनाने के उपकरण नष्ट किए। लहन भी नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के नाम दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद महिलाएं सरकारी दुकान बंद कराने पर अड़ गईं। एसीपी ने जिले के बड़े अधिकारियों से बात कर जल्द दुकान हटवाने का भरोसा दिया। तब जाकर महिलाएं शांत हुईं।शराब की दुकान को बंद कराने को लेकर महिलाएं विरोध कर रही थीं। पुलिस पहुंची तो महिलाओं को समझा दिया गया। शराब की दुकान को वहां से हटाने के लिए एसडीएम बारा को रिपोर्ट भेजी गई है।-अब्दुस सलाम खान, एसीपी कौंधियारा