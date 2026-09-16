Prayagraj News: बदहाल सड़क से ग्रामीण परेशान

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नगर पंचायत लालगोपालगंज की अधिशासी अधिकारी पद्मजा मिश्रा ने बताया कि सड़क जिला पंचायत के अधीन है। जर्जर सड़क के निर्माण के संबंध में कार्यालय से पत्राचार किया जा रहा है। उन्हें ग्रामीणों की समस्या से अवगत करा दिया गया है, ताकि जल्द निर्माण हो सके।

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लखनऊ राजमार्ग से लाला का पूरा, बगवा, चटकी, अइलहवा, महरैया गांव और निंदूरा को जोड़ने वाली सड़क बदहाल है। गड्ढों के कारण ग्रामीणों का आवागमन दूभर है। ग्रामीणों की शिकायत पर नगर पंचायत ने इसे लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी बताया। नगर प्रशासन ने गड्ढों में गिट्टी डाली, लेकिन बरसात ने परेशानी बढ़ा दी। सभासद करमचंद्र यादव ने पीडब्ल्यूडी से शिकायत की है। ग्रामीण सुभाष यादव ने बताया कि लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। मान सिंह ने कहा कि यह दुर्दशा विकास के दावों की पोल खोल रही है। करमचंद्र यादव ने बताया कि तीनों विभागों को पत्र भेजे गए हैं पर समाधान नहीं निकला।