Prayagraj News: बिजली कटौती के विरोध में ग्रामीणों ने उपकेंद्र घेरा

विज्ञापन

अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने रविवार को फतेहपुर कायस्थान उपकेंद्र पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता आशीष पांडे ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। स्कूल प्रबंधक हीरालाल तिवारी ने इसका संचालन किया। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं का मांग पत्र अवर अभियंता प्रदीप पटेल को सौंपा। आशीष पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। उन्होंने बताया कि बिजली कब आती है और कब जाती है, किसी को पता नहीं चलता। इससे ग्रामीणों को बहुत परेशानी हो रही है। इस मौके पर सुमित मिश्रा, मोहित पांडे, विनय मिश्रा, ऋषि मिश्रा, प्रकाश पांडे, ओम तिवारी, सत्यम त्रिपाठी, शीलू शुक्ला, मोहित आदि रहे।