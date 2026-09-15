Prayagraj News: टूटी पुलिया के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन

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ग्रामीणों ने सोमवार को संपर्क मार्ग की टूटी पुलिया के निर्माण की मांग को लेकर गौहानी चौराहे पर प्रदर्शन किया। आवागमन बंद होने से कई गांवों के लोगों को परेशानी हो रही है। बहरिया के गौहानी-अतनपुर संपर्क मार्ग पर यह पुलिया करीब तीन वर्ष से क्षतिग्रस्त है। विभाग ने पुलिया पर मिट्टी डालकर रास्ता बंद कर दिया है। इससे राजेपुर, अतनपुर समेत करीब 50 गांवों के ग्रामीणों को सात किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। ग्रामीण रणजीत कुमार ने बताया कि डीएम से शिकायत के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ। किसानों, स्कूली बच्चों और मरीजों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि एक माह में निर्माण शुरू न होने पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इस मौके पर जगन्नाथ पटेल, जीत लाल चौकीदार, मिठाई लाल, गोपाल गुप्ता और दीपक यादव आदि रहे।