हाईकोर्ट : चार लोगों की हत्या के मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला, तीन दोषियों को मृत्युदंड से राहत

2012 में वाराणसी के बेनियाबाग स्थित मजार परिसर में हुई थी घटना

मामला 16 जून 2012 को वाराणसी के बेनियाबाग स्थित बाबा रहीम शाह की मजार परिसर में कब्रिस्तान की जमीन के विवाद से जुड़ा है। इस दौरान हुए हमले में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ था। सत्र अदालत ने 14 अक्तूबर 2022 को अमजद, रमजान और अरशद को मृत्युदंड तथा शकीला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। याचियों ने सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।

हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मृत्युदंड देने से पहले अपराध से जुड़े गंभीर पहलुओं के साथ अभियुक्तों के पक्ष में जाने वाली परिस्थितियों का भी संतुलित आकलन करना जरूरी है। ट्रायल कोर्ट ने ऐसा आकलन किए बिना मुख्य रूप से मृतकों की संख्या और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज चोटों के आधार पर मामले को विरल से विरलतम श्रेणी का मान लिया था। कोर्ट के मुताबिक, इस मामले में मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास की सजा न्याय के उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा करेगी।