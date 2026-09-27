यूपीईएसएससी : प्राचार्य भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, दो अक्तूबर तक आपत्ति

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य भर्ती परीक्षा की उत्तरकुंजी शनिवार देर शाम जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तरकुंजी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://upessc.up.gov.in पर देख सकते हैं।

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आयोग के अध्यक्ष की ओर से बताया गया है कि वेबसाइट पर प्रदर्शित ऑनलाइन लिंक विज्ञापन



उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि यदि प्रोविजनल उत्तरकुंजी पर कोई आपत्ति हो तो अभ्यर्थी दो अक्तूबर रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उत्तरकुंजी पर प्रति प्रश्न आपत्ति 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। आपत्ति दर्ज करने संबंधी दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। ऑनलाइन लिंक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यह परीक्षा 24 सितंबर को लखनऊ के दो केंद्रों पर आयोजित कराई गई थी। आयोग के अध्यक्ष की ओर से बताया गया है कि वेबसाइट पर प्रदर्शित ऑनलाइन लिंक https://www.upessc.net/UPESSCPrincipalQC/Login.aspx के माध्यम से अपना अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि अंकित कर लॉगिन करने के बाद मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तरकुंजी से मिलान कर लें।उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि यदि प्रोविजनल उत्तरकुंजी पर कोई आपत्ति हो तो अभ्यर्थी दो अक्तूबर रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उत्तरकुंजी पर प्रति प्रश्न आपत्ति 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। आपत्ति दर्ज करने संबंधी दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। ऑनलाइन लिंक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यह परीक्षा 24 सितंबर को लखनऊ के दो केंद्रों पर आयोजित कराई गई थी।

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