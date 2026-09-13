रेलवे : पितृपक्ष के लिए प्रयागराज होकर गया के लिए मिली दो स्पेशल ट्रेन, रेेलवे ने जारी की समय सारिणी

रांची-आनंद विहार पूजा स्पेशल ट्रेन के फेरों में विस्तार



त्योहारी सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ और सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने रांची और आनंद विहार के बीच संचालित होने वाली साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी की सेवा अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया है। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार गाड़ी संख्या 02877 रांची से आनंद विहार के बीच प्रत्येक शनिवार को चलने वाली विशेष गाड़ी को पूर्व में निर्धारित 26 सितंबर 2026 की अंतिम तिथि के आगे बढ़ाते हुए अब तीन अक्तूबर से 28 नवंबर 2026 तक कुल 09 अतिरिक्त फेरों के लिए विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 02878 आनंद विहार से रांची के लिए प्रत्येक रविवार को चलने वाली सेवा को 27 सितंबर के बाद अब चार अक्तूबर से 29 नवंबर 2026 तक कुल 09 अतिरिक्त फेरों के साथ संचालित किया जाएगा।