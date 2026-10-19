प्रयागराज : पुणे के लिए मिली दो स्पेशल, मुंबई और खुर्दा रोड का सफर भी होगा आसान

दिवाली व छठ पूजा के मौके पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने चार विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। दो स्पेशल मुंबई एवं एक-एक मुंबई और ओडिशा के खुर्दा रोड के लिए चलेगी। पुणे स्पेशल का प्रयागराज छिवकी, मुंबई स्पेशल का प्रयागराज जंक्शन एवं खुर्दा रोड स्पेशल का सूबेदारगंज में दोनों ओर से ठहराव सुनिश्चित किया गया है। ----

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स्पेशल ट्रेन की समय सारिणी



ट्रेन नंबर एवं कहां से कहां तक : आगमन-प्रस्थान : दिवस एवं अवधि : ठहराव वाला स्टेशन



01481 पुणे-मुजफ्फरपुर : रात 12.30- 12.35 बजे : प्रत्येक बृहस्पतिवार 22 अक्तूबर से 26 नवंबर तक : प्रयागराज छिवकी

01482 मुजफ्फरपुर-पुणे : रात 11.05-11.10 बजे : प्रत्येक बृहस्पतिवार 22 अक्तूबर से 26 नवंबर तक : प्रयागराज छिवकी



01453 पुणे-मुजफ्फरपुर : रात 12.30- 12.35 बजे : प्रत्येक बुधवार 21 अक्तूबर से 25 नवंबर तक : प्रयागराज छिवकी

01484 मुजफ्फरपुर-पुणे : रात 11.05-11.10 बजे : प्रत्येक बुधवार 21 अक्तूबर से 25 नवंबर तक : प्रयागराज छिवकी



01045 लोकमान्य तिलक-अयोध्या कैंट : सुबह 6.25-6.30 बजे : प्रत्येक मंगलवार, शनिवार 20 अक्तूबर से 28 नवंबर तक : प्रयागराज जंक्शन

01046 अयोध्या कैंट-लोकमान्य तिलक : शाम 5.10-5.15 बजे : प्रत्येक मंगलवार, शनिवार 20 अक्तूबर से 28 नवंबर तक : प्रयागराज जंक्शन



08407 खुर्दा रोड-आनंद विहार टर्मिनल : दोपहर 12.10-12.15 बजे : 22 और 26 अक्तूबर : सूबेदारगंज

08408 आनंद विहार टर्मिनल-खुर्दा रोड : सुबह 10.45-10.50 बजे : 23 और 27 अक्तूबर : सूबेदारगंज