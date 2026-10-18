Prayagraj News: पारंपरिक रामलीला को मिला डिजिटल मंच, ‘गाथा राम की...’ में दिखा तकनीक और आस्था का संगम

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यह रामलीला पारंपरिक अभिनय, मौलिक पटकथा, भव्य मंच सज्जा और डिजिटल तकनीक का समन्वय है। तीन मंचों और विशाल मल्टीमीडिया एलईडी स्क्रीन से रामायण के विभिन्न प्रसंगों को सजीव रूप दिया गया है। वन, नदी तट, राजमहल और युद्धभूमि जैसे दृश्य डिजिटल तकनीक, प्रकाश तथा ध्वनि प्रभावों से साकार होते हैं।अतुल यदुवंशी ने पटकथा लिखी है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस की चौपाइयां और दोहे हैं। डॉ. राजेंद्र शुक्ल और डॉ. वीरेंद्र कुसुमाकर ने कथा के गीत लिखे हैं। भगवान शिव के मुख से होने वाला रामकथा का कथावाचन भी इसकी विशेषता है।तीन मंचों और विशाल एलईडी स्क्रीन से रामायण के प्रसंग प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। केवट प्रसंग में प्रवाहमान जल और कलाकारों का अभिनय सजीव लगता है। सीता हरण में रावण का पुष्पक विमान से प्रस्थान और हनुमान का विराट रूप प्रमुख आकर्षण हैं। तकनीक का उपयोग भव्यता बढ़ाने के साथ-साथ कथा के भावनात्मक प्रभाव को मजबूत करने के लिए किया गया है।