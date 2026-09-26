प्रयागराज : इविवि में नौकरी लगवाने के नाम पर तीन प्रतियोगी छात्रों से 6.50 लाख की धोखाधड़ी, प्राथमिकी दर्ज

प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस



अशोक ने खुद को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ ही प्रयागराज एकेडमी और एक एकेडमी में पढ़ाने वाला बताया। आरोप है कि नौकरी लगवाने के नाम पर उनसे 1.50 लाख रुपये लिए गए। वहीं, संतकबीरनगर के थाना क्षेत्र दुधारा निवासी आशुतोष कुमार ने भी अशोक पर नौकरी के नाम पर 2.50 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि वह वर्ष 2019 से अल्लापुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है।



अशोक के कोचिंग संस्थानों से जुड़े होने और नौकरी लगवाने का भरोसा देने की बात कही है। इस तरह तीनों प्रतियोगी छात्रों की कुल 6.50 लाख रुपये लेने का आरोप हैं। छात्रों का आरोप है कि नौकरी नहीं लगने पर जब आरोपी से अपने रुपये वापस मांगे गए तो वह गालीगलौज कर धमकी देने लगा। आरोपी के घर जाकर रुपये मांगने पर उसके परिवार के लोगों ने भी गालीगलौज की और लाठी-डंडे लेकर दौड़ाया।



छात्रों ने आशंका जताई है कि आरोपी ने अन्य प्रतियोगी छात्रों से भी इसी तरह रकम ली हो सकती है। जॉर्जटाउन थाना प्रभारी रुकुमपाल सिंह ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।