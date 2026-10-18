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Prayagraj News: व्यापार मंडल करेगा शस्त्र पूजन का आयोजन

Sun, 18 Oct 2026 02:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:35 AM IST
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The trade association will organize a 'shastra pujan' (worship of weapons/tools).
शस्त्र पूजन का निर्णय लेते प्रयागराज व्यापार मंडल के पदाधिकारी - फोटो : Self
प्रयागराज व्यापार मंडल की कोर कमेटी की बैठक शनिवार को सिविल लाइंस स्थित जिला कार्यालय में हुई। इसमें मंगलवार, 20 अक्तूबर को विजयादशमी पर भव्य शस्त्र पूजन के आयोजन का निर्णय लिया गया। यह कार्यक्रम होटल रोज वुड, सिविल लाइंस में होगा।
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इसमें प्रदेश भर के व्यापारी और उद्योगपति सहभाग करेंगे। जिलाध्यक्ष सुशांत कुमार केसरवानी ने शस्त्र पूजन को सनातन परंपरा का प्रतीक बताया। उन्होंने व्यापारियों को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक रहने को कहा। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता ने की और संचालन नगर उपाध्यक्ष धीरज केसरवानी ने किया।
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संगठन ने धार्मिक आयोजनों की मर्यादा बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया। चौकी व रामलीला कमेटियों से अपील की गई कि केवल धार्मिक प्रसंगों से संबंधित झांकियां निकाली जाएं। अश्लील नृत्य, गाने और द्विअर्थी संवादों वाली झांकियों पर रोक लगाई जाए। इससे धार्मिक आयोजनों की पवित्रता बनी रहेगी।
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