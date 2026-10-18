Prayagraj News: व्यापार मंडल करेगा शस्त्र पूजन का आयोजन

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इसमें प्रदेश भर के व्यापारी और उद्योगपति सहभाग करेंगे। जिलाध्यक्ष सुशांत कुमार केसरवानी ने शस्त्र पूजन को सनातन परंपरा का प्रतीक बताया। उन्होंने व्यापारियों को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक रहने को कहा। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता ने की और संचालन नगर उपाध्यक्ष धीरज केसरवानी ने किया।संगठन ने धार्मिक आयोजनों की मर्यादा बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया। चौकी व रामलीला कमेटियों से अपील की गई कि केवल धार्मिक प्रसंगों से संबंधित झांकियां निकाली जाएं। अश्लील नृत्य, गाने और द्विअर्थी संवादों वाली झांकियों पर रोक लगाई जाए। इससे धार्मिक आयोजनों की पवित्रता बनी रहेगी।