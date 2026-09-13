Prayagraj News: प्रशिक्षण में शिक्षकों ने सीखे पढ़ाई के हुनर

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संचालन एआरपी श्रीनारायण मिश्र, अरविंद कुमार सैनी, पंकज कुमार साहू, महेंद्र कुमार निषाद व जितेंद्र कुमार मिश्र ने किया। सभी सत्रों में एफएलएन की अवधारणा, प्रभावी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, एनसीईआरटी पुस्तकों के उपयोग व बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार की गतिविधियों पर चर्चा की गई। इस मौके पर वसीम अहमद, कमलेश यादव, शेषधर, दशरथ लाल, ममता मिश्रा, रचना मौर्य, लुबना हामिद, आशा देवी, श्यामा उपस्थित रहीं।वहीं, मेजा के बीआरसी कोटहा के सभागार में चल रहे एफएलएन प्रशिक्षण का पांचवां व अंतिम प्रशिक्षण शनिवार को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में 430 शिक्षकों और शिक्षामित्रों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में बुनियादी शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। कक्षा चार की किताबों में बदलाव, बच्चों के बदलते परिदृश्य के साथ-साथ सजक व प्रतियोगिता से जुड़ाव का महती उपयोग भी बताया गया। प्रशिक्षण में रामानंद शुक्ला, अजीत मिश्रा, जगदीश मिश्रा, प्रमोद शुक्ला, चेतना तिवारी, गिरीश श्रीवास्तव, सुमन सिंह मौजूद रहे।