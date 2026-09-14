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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Swine flu testing begins at SRN Hospital.

Prayagraj News: एसआरएन अस्पताल में शुरू हुई स्वाइन फ्लू की जांच

Mon, 14 Sep 2026 02:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:23 AM IST
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Swine flu testing begins at SRN Hospital.
स्वाइन फ्लू के खतरे को देखते हुए मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की तरफ से एच1एन1 की आरटीपीसीआर जांच शुरू की गई है। भर्ती मरीजों को बेड पर ही जांच की सुविधा मिलेगी।
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मेडिकल कॉलेज में पहली बार स्वाइन फ्लू से संबंधित एच1एन1 की जांच शुरू की गई है। इससे पहले मरीजों का सैंपल लखनऊ भेजा जाता था। मरीजों को राहत देने के लिए अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में सैंपलिंग की जा रही है।
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सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, जिन मरीजों को अचानक सांस फूलने की दिक्कत हो रही है, उनका सैंपल एच1एन1 जांच के लिए भेजा जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी लैब में कोरोना संक्रमण के दौरान आरटीपीसीआर की जांच शुरू की गई थी, जो स्वाइन फ्लू में भी कारगर है।
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मेडिकल कॉलेज की मांग पर जांच के लिए 650 आरटीपीसीआर किट दी गई। अब ट्रॉमा सेंटर से गंभीर मरीजों की 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मिल सकेगी। अभी तक एसआरएन में एक महिला में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। उनका उपचार चल रहा है।


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मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एच1एन1 की जांच मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी लैब में शुरू की गई है। वहीं एच1एन1 की सैंपलिंग एसआरएन अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भी की जा रही है। - डॉ. जितेंद्र शुक्ला, उप प्रमुख अधीक्षक, एसआरएन अस्पताल
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