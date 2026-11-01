रेलवे : कल से से वाराणसी-साबरमती के बीच रोजाना दौड़ेगी सुपरफास्ट, प्रयागराज और सूबेदारगंज में होगा ठहराव

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30 अक्तूबर 2026 को स्पेशल ट्रेन (09405) के रूप में इसका उद्घाटन करने के बाद अब इसे नियमित समय सारणी के साथ पटरी पर उतारा जा रहा है। प्रयागराज के सूबेदारगंज स्टेशन पर ठहराव मिलने से स्थानीय यात्रियों को राजस्थान और गुजरात की राह आसान होगी। वाराणसी से साबरमती जाने वाली ट्रेन संख्या 12206 का दैनिक संचालन दो नवंबर से शुरू होगा।यह ट्रेन वाराणसी जंक्शन से शाम 05:30 बजे रवाना होकर शाम 07:08 बजे मिर्जापुर और रात 8:35 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी। 5 मिनट के ठहराव के बाद गोविंदपुरी, टुंडला, आगरा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और आबू रोड होते हुए अगले दिन रात 8:15 बजे साबरमती पहुंचेगी।वहीं साबरमती से वाराणसी आने वाली ट्रेन संख्या 12205 का नियमित संचालन चार नवंबर से शुरू होगा। यह गाड़ी साबरमती से सुबह 05:20 बजे प्रस्थान करेगी और विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से गुजरते हुए अगले दिन तड़के 02:15 बजे सूबेदारगंज, 03:48 बजे मिर्जापुर और सुबह 06:30 बजे वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी। कुल 21 कोच वाली इस सुपरफास्ट एक्सप्रेस में थर्ड एसी के छह, सेकेंड एसी के दो, स्लीपर के छह, सामान्य श्रेणी के पांच और दो एसएलआर डिब्बे शामिल किए गए हैं।