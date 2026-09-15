Prayagraj News: हिंदी दिवस पर विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

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क्षेत्र के संविलियन विद्यालय विशंभरपुर में सोमवार को विविध प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एआरपी ज्ञानेंद्र सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी समृद्ध संस्कृति, साहित्य और भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाली सशक्त भाषा है। प्उरत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं पिंकी, प्रिया, यशी जायसवाल, शशि, प्रिया यादव, प्रियांजली, शैली और अर्चना को पुरस्कृत किया गया।