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रेलवे : स्टेनोग्राफरों को पांच साल की सेवा पर मिलेगा 4200 का ग्रेड पे, आधिकारिक आदेश जारी

Wed, 04 Nov 2026 08:26 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 04 Nov 2026 08:26 PM IST
सार

रेलवे बोर्ड सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर्स सर्विस (आरबीएसएसएस) कैडर के स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘डी’ कर्मचारियों के लिए ‘नॉन फंक्शनल सेलेक्शन ग्रेड’ (एनएफएसजी) लागू किया है। इससे पात्र कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के पे-लेवल छह यानी 4,200 रुपये ग्रेड पे का सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा।

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Stenographers to receive a grade pay of 4200 after five years of service; official order issued
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद

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रेलवे बोर्ड सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर्स सर्विस (आरबीएसएसएस) कैडर के स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘डी’ कर्मचारियों के लिए ‘नॉन फंक्शनल सेलेक्शन ग्रेड’ (एनएफएसजी) लागू किया है। इससे पात्र कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के पे-लेवल छह यानी 4,200 रुपये ग्रेड पे का सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा।

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इससे पहले सीधी भर्ती से आने वाले आशुलिपिक 2400 रुपये ग्रेड पे (लेवल-चार) पर कार्य करते थे। अब बिना पदोन्नति के भी समयबद्ध रूप से उच्चतर वेतनमान मिल सकेगा। यह लाभ 10 मार्च 2021 को अधिसूचित संशोधित भर्ती नियमों के बाद सेवा में आए उन आशुलिपिकों को मिलेगा जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है। हालांकि, यह वित्तीय लाभ कुल स्वीकृत पदों के 30 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगा।
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रेलवे बोर्ड के संयुक्त सचिव टी. श्रीनिवास की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग और रेलवे बोर्ड वित्त की सहमति के बाद यह निर्णय लागू किया गया है। 

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