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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   SRN Hospital: Miracle in the City of Sangam; doctors extract needles and hairpins from a patient's stomach.

प्रयागराज : संगम नगरी में चमत्कार, डॉक्टरों ने महिला के पेट से निकालीं सुइयां और हेयर-पिन

Sat, 05 Sep 2026 02:54 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 05 Sep 2026 02:54 PM IST
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SRN Hospital: Miracle in the City of Sangam; doctors extract needles and hairpins from a patient's stomach.
डॉक्टरों की टीम ने महिला के पेट से निकाली सुइयां, हेयरपिन और चड़ियों के टुकड़े। - फोटो : अमर उजाला।

फतेहपुर की रहने वाली 24 साल की विजमा देवी के पेट ने जो उगला, उसे देखकर डॉक्टरों के होश उड़ गए। सुइयां, हेयर-पिन और चूड़ियों के नुकीले टुकड़ों से भरी उसकी आंतें कभी भी फट सकती थीं। इंफेक्शन उसकी जान ले सकता था। मानसिक उलझनों के चलते अखाद्य चीजें खाने की जिद ने उसे मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया था, लेकिन नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जटिल ऑपरेशन कर उसे नया जीवन दे दिया है।

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परिजनों के अनुसार, लगातार वजन घटने और कमजोरी आने पर युवती को अस्पताल लाया गया था। एक्स-रे और सीटी स्कैन में उसके पेट व आंतों के भीतर सुइयां, हेयर-पिन और चूड़ियों के नुकीले टुकड़े मिले। स्थिति इतनी खतरनाक थी कि कुछ नुकीली वस्तुएं आंत की दीवार को चीरकर बाहर निकल चुकी थीं। दाहिने गुर्दे के पास भी गंभीर चोट पहुंचा रही थीं। आंत में छेद होने के कारण पेट में संक्रमण फैलने से उसकी जान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा था।
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डॉ. राजीव सिंह, डॉ. शेफाली चंद्रा, डॉ. विशाल केवलानी, डॉ. प्रभात पांडे और डॉ. अमन की टीम ने तत्परता दिखाते हुए जटिल ऑपरेशन किया। पेट से सभी नुकीली चीजें बाहर निकालीं। संक्रमण रोकने के लिए आंत की सर्जरी के साथ पेट से अस्थायी मल मार्ग भी बनाया गया। इसके साथ ही मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. संतोष केसरवानी की देखरेख में उसकी काउंसलिंग और उपचार भी शुरू किया गया। अस्पताल के निदेशक डॉ. राजीव सिंह ने बताया कि अब मरीज की हालत स्थिर है। वह सामान्य भोजन ले रही है। डॉक्टरों ने अपील की है कि ऐसी आदत दिखने पर बच्चों या वयस्कों को डांटने के बजाय तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

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