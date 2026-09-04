स्पोर्ट्स समाचार : कार्तिकेय ने नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण, प्रयागराज का बढ़ाया मान

प्रयागराज के युवा शॉटगन शूटिंग खिलाड़ी कार्तिकेय प्रताप सिंह ने जयपुर में आयोजित 45वीं नॉर्थ ज़ोन शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए यूथ मेन कैटेगरी में स्वर्ण पदक हासिल किया। जूनियर और सीनियर वर्ग में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर कार्तिकेय ने अपनी प्रतिभा का दमदार प्रदर्शन किया। प्रतिभा, कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर प्रयागराज के युवा शॉटगन शूटिंग खिलाड़ी कार्तिकेय प्रताप सिंह ने एक बार फिर शहर और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। जयपुर में आयोजित 45वीं नॉर्थ ज़ोन शूटिंग चैंपियनशिप में कार्तिकेय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न श्रेणियों में पदक अपने नाम किए। जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) की ओर से किया गया। प्रतियोगिता में उत्तर भारत के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभाशाली निशानेबाजों ने हिस्सा लिया।

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यूथ मेन कैटेगरी में जीता स्वर्ण पदक



कार्तिकेय प्रताप सिंह ने प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यूथ मेन कैटेगरी में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा उन्होंने जूनियर मेन और सीनियर मेन कैटेगरी में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किए। खास बात यह रही कि कार्तिकेय ने अपने बेहतरीन स्कोर के दम पर **सीनियर वर्ग में भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई**। कम उम्र में सीनियर स्तर पर उनका प्रदर्शन उनकी प्रतिभा और निरंतर मेहनत को दर्शाता है।