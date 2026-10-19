Prayagraj News: कानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक पलटा, चालक और खलासी बचे

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रविवार शाम चार बजे ट्रक गुजरात से टाइल्स लादकर कोलकाता जा रहा था। नवाबगंज टोल प्लाजा से करीब तीन किलोमीटर पहले पूरेनक्कू गांव के सामने तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रेलिंग और पुलिया से टकरा गया और पलट गया।हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। गनीमत रही कि ट्रक चालक तारिक पुत्र आमीन, निवासी ठेकड़ा, थाना व तहसील अलवर, सुरक्षित बच गया। खलासी के भी बाल-बाल बचने की जानकारी है।हादसे के कारण हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ और वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलने पर थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज की सीसी टीम-1 के प्रभारी उपनिरीक्षक रजनेश कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एनएचएआई की टीम की मदद से ट्रक को सड़क के एक तरफ कराया गया। इसके बाद पुलिस ने जाम खुलवाकर यातायात सुचारु कराया। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक को अचानक नींद आने से दुर्घटना हुई।