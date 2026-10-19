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Prayagraj News: कानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक पलटा, चालक और खलासी बचे

Mon, 19 Oct 2026 02:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 19 Oct 2026 02:30 AM IST
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Speeding truck overturns on Kanpur highway driver and helper survive
मंसूराबाद के पूरेनक्कू में कानपुर नेशनल हाईवे पर पलटा ट्रक और बिखरा सामान।
कानपुर हाईवे के कोखराज हंडिया बाईपास पर रविवार दोपहर मंसूराबाद के पूरेनक्कू गांव के सामने टाइल्स लदा ट्रक अनियंत्रित होकर रेलिंग और पुलिया से टकराने के बाद पलट गया। हादसे में चालक और खलासी बाल-बाल बच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और एनएचएआई की टीम ने राहत कार्य शुरू कर हाईवे पर यातायात बहाल कराया।
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रविवार शाम चार बजे ट्रक गुजरात से टाइल्स लादकर कोलकाता जा रहा था। नवाबगंज टोल प्लाजा से करीब तीन किलोमीटर पहले पूरेनक्कू गांव के सामने तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रेलिंग और पुलिया से टकरा गया और पलट गया।
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हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। गनीमत रही कि ट्रक चालक तारिक पुत्र आमीन, निवासी ठेकड़ा, थाना व तहसील अलवर, सुरक्षित बच गया। खलासी के भी बाल-बाल बचने की जानकारी है।
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हादसे के कारण हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ और वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलने पर थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज की सीसी टीम-1 के प्रभारी उपनिरीक्षक रजनेश कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एनएचएआई की टीम की मदद से ट्रक को सड़क के एक तरफ कराया गया। इसके बाद पुलिस ने जाम खुलवाकर यातायात सुचारु कराया। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक को अचानक नींद आने से दुर्घटना हुई।
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