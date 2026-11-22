परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए कराई गई विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित हो चुका है। उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 55 प्रतिशत व प्राथमिक स्तर की परीक्षा में तकरीबन 30 प्रतिशत शिक्षक पास हुए हैं। वहीं, कई ऐसे शिक्षकों ने परीक्षा पास की है जिनके रिटायरमेंट के तीन से चार वर्ष ही बचे हैं। इसमें ओम प्रकाश सिंह (59) और शुभ नारायण (57) भी शामिल हैं।

विज्ञापन