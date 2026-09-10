फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Six people, including schoolchildren, injured after auto-rickshaw overturns

Prayagraj News: अप्पे पलटने से स्कूली बच्चों समेत छह लोग घायल

Thu, 10 Sep 2026 02:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 10 Sep 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
Six people, including schoolchildren, injured after auto-rickshaw overturns
सहसों घायल छात्र उत्कर्ष केसरवानी की फोटो
स्कूल की छुट्टी के बाद बुधवार को बच्चों और सवारियों को लेकर आ रही एक अप्पे सरायइनायत के सुल्तानपुर गांव के सामने अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में अप्पे सवार बच्चों समेत करीब छह लोग घायल हो गए। घटना के बाद चालक मौके से भाग गया।
विज्ञापन

सहसों निवासी छात्र उत्कर्ष केसरवानी पुत्र धर्मेंद्र केसरवानी और वंश गुप्ता पुत्र रघुवेंद्र गुप्ता सहित करीब छह लोग हबूसा मोड़ से अप्पे पर सवार होकर सहसों आ रहे थे। सुल्तानपुर गांव के सामने चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। तेज गति के कारण अप्पे सड़क के बीचोंबीच पलट गया।
विज्ञापन

अचानक हुए हादसे से अप्पे में सवार बच्चों और अन्य यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीणों ने घटनास्थल की ओर दौड़कर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायल बच्चों और अन्य सवारियों को चोटें आईं। सूचना मिलते ही घायलों के परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें उपचार के लिए स्थानीय चिकित्सालय ले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

अवैध वाहनों पर ग्रामीणों का आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में कई पुराने अप्पे वाहन बिना लाइसेंस और जरूरी मानकों के संचालित किए जा रहे हैं। इन वाहनों के चालक तेज आवाज में गाने बजाते हुए और तेज रफ्तार से सड़कों पर वाहन दौड़ाते हैं। इससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। कई वाहन पुराने और जर्जर हालत में हैं, फिर भी उनमें क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई जाती हैं।
स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से ऐसे वाहनों की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने बिना लाइसेंस संचालित हो रहे वाहनों पर कार्रवाई करने को कहा। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की भी मांग की गई है।
ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि अवैध वाहनों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो किसी बड़े हादसे की आशंका है।

सरायइनायत थाना प्रभारी प्रवीण कुमार गौतम ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है। अभी तक किसी ने थाने में कोई सूचना नहीं दी है। यदि किसी ने तहरीर दी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed