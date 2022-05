{"_id":"627ff4ecffaa54476022e3c9","slug":"siddharthnath-singh-said-up-s-odop-will-be-celebrated-at-the-global-level","type":"story","status":"publish","title_hn":"Prayagraj : सिद्धार्थनाथ सिंह बोले - ग्लोबल स्तर पर मचेगी यूपी के ओडीओपी की धूम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 15 May 2022 01:24 AM IST