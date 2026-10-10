Prayagraj News: पुरुष उपाध्यक्ष पद पर शक्ति सिंह व महिला उपाध्यक्ष पर अन्नपूर्णा सिंह पहले स्थान पर

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी एसएफए नकवी व चुनाव अधिकारी लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बताया कि पुरुष उपाध्यक्ष के चार पदों और महिला उपाध्यक्ष के दो पदों के कुल 10,031 मतपत्रों की गिनती पूरी हुई। पुरुष उपाध्यक्ष पद पर शक्ति सिंह, आशुतोष पांडेय (1347 वोट), अनवीश कुमार श्रीवास्तव (1215 वोट) और जितेंद्र सिंह (1170 वोट) क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे।दोपहर दो बजे के बाद कार्यकारिणी सदस्य के 10 पदों के लिए गिनती शुरू हुई। इसमें 200 मतपत्रों की गणना की गई। चुनाव अधिकारी वशिष्ठ तिवारी, राजकुमार शुक्ला, अनुभव शुक्ला ने बताया कि शनिवार को पितृ विसर्जन होने के कारण मतगणना स्थगित रहेगी। अब कार्यकारिणी सदस्य के 10 पदों के लिए मतपत्रों की गिनती 11 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक लाइब्रेरी हॉल में होगी।