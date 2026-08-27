Prayagraj News: शक्ति गोस्वामी बने प्रदेश उपाध्यक्ष, राकेश बने प्रदेश सचिव
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 27 Aug 2026 02:33 AM IST
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अखिल भारतीय हिंदू महासभा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश केसरवानी ने राष्ट्रीय संयोजक अनिल कुमार शर्मा की अनुमति से डॉ. राकेश केसरवानी को प्रदेश सचिव और शक्ति गोस्वामी को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।
दोनों पदाधिकारियों की नियुक्ति पर संगठन के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने बधाई दी। इस दाैरान राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय नारायण भट्ट, शैलेन्द्र अग्निहोत्री, अन्नपूर्ण सिंह चंदेल, नीरज जायसवाल, राजेंद्र केसरवानी आदि माैजूद रहे।
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दोनों पदाधिकारियों की नियुक्ति पर संगठन के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने बधाई दी। इस दाैरान राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय नारायण भट्ट, शैलेन्द्र अग्निहोत्री, अन्नपूर्ण सिंह चंदेल, नीरज जायसवाल, राजेंद्र केसरवानी आदि माैजूद रहे।
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