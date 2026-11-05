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प्रयागराज : हत्या के दोषी बुजुर्ग की सजा जेल में बिताई अवधि तक सीमित, 1981 की वारदात में छह साल की हुई थी सजा

Thu, 05 Nov 2026 02:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 05 Nov 2026 02:39 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंचाई के पानी को लेकर विवाद में हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बुजुर्ग अभियुक्त को राहत दी है। कोर्ट ने उनकी सजा घटाकर जेल में पहले ही बिताई गई अवधि तक सीमित कर दी है। 

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Sentence of elderly man convicted of murder limited to time already served in jail
अदालत - फोटो : अमर उजाला।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंचाई के पानी को लेकर विवाद में हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बुजुर्ग अभियुक्त को राहत दी है। कोर्ट ने उनकी सजा घटाकर जेल में पहले ही बिताई गई अवधि तक सीमित कर दी है। न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी की एकल पीठ ने फर्रुखाबाद निवासी राम कृष्ण व अन्य की अपील पर यह आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार 19 दिसंबर 1981 को राम कृष्ण खेत की सिंचाई गंगा राम के ट्यूबवेल से कर रहे थे। बिजली चली जाने से खेत का कुछ हिस्सा रह गया था। अगले दिन शेष खेत में पानी देने को लेकर गंगा राम और राम कृष्ण पक्ष के बीच विवाद हो गया।

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आरोप है कि आरोपियों ने ट्यूबवेल की नाली तोड़ दी और गंगा राम को धमकी दी। बाद में आरोपियों ने हथियारों से हमला कर दिया। राम कृष्ण ने लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई, जो गंगा राम को लगी। जितेंद्र ने तमंचे से फायर कर सोमबती को घायल कर दिया। बाद में गंगा राम की मौत हो गई। 12 अगस्त 1986 को विशेष न्यायाधीश ने राम कृष्ण, मूल चंद्र को छह-छह वर्ष और जितेंद्र को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। अपील लंबित रहने के दौरान मूल चंद्र की मृत्यु हो गई। इसलिए उनके खिलाफ अपील समाप्त हो गई।
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अपील में राम कृष्ण की ओर से उम्र 60 से 70 वर्ष होने और उम्र संबंधी बीमारियों का हवाला देते हुए सजा जेल में बिताई अवधि तक सीमित करने की मांग की गई। राज्य सरकार ने इसका विरोध किया। हालांकि, हाईकोर्ट ने बुजुर्ग अभियुक्त को राहत देते हुए सजा पहले से काटी गई अवधि तक सीमित कर दी। 

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