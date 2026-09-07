प्रयागराज : बीएसएनएल इंप्लाइज यूनियन के पूर्व अध्यक्ष आरएन यादव का निधन, गाय के हमले से हुए थे घायल
बीएसएनएल इंप्लाइज यूनियन के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ श्रमिक नेता काॅमरेड आरएन यादव का रविवार देर रात एसआरएन अस्पताल में निधन हो गया। रविवार दोपहर गाय के हमले से उनके सिर में गंभीर चोट आई थी।
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बीएसएनएल इंप्लाइज यूनियन के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ श्रमिक नेता काॅमरेड आरएन यादव का रविवार देर रात एसआरएन अस्पताल में निधन हो गया। रविवार दोपहर गाय के हमले से उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। निजी अस्पताल के बाद उन्हें एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रात करीब 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। दारागंज निवासी आरएन यादव अपने पीछे दो बेटे, दो बेटियां और नाती-पोतों से भरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके बेटे अजय यादव और दामाद सुनील यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं। सुनील यादव संवाद न्यूज एजेंसी प्रयागराज में विधि संवाददाता भी हैं। सहज, संघर्षशील और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी आरएन यादव के निधन से कर्मचारी संगठनों में शोक है।