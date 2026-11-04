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Prayagraj News: शंकरगढ़ में जाम से मिलेगी निजात, पुलिस ने चलाया अभियान

Wed, 04 Nov 2026 02:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 04 Nov 2026 02:17 AM IST
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Relief from traffic congestion in Shankargarh police launch a drive
कस्बे के सदर बाजार में जाम की समस्या से निपटने के लिए थानाध्यक्ष प्रीतम कुमार तिवारी ने पुलिस टीम के साथ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क और पटरी पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई। पुलिस ने दुकानदारों को सड़क या पटरी पर सामान न फैलाने और दुकान न लगाने के निर्देश दिए।
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ऐसा करने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी होती है। इससे बाजार में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। पुलिस ने दुकानदारों से यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। इस अभियान से बाजार में अतिक्रमण और जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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