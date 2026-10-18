Prayagraj News: एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजा कमलाकर इंटर कॉलेज चैंपियन

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सीनियर बालिका वर्ग में स्नेहा कुशवाहा ने 800, 1500 और 3000 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने इन स्पर्धाओं में बाजी मारते हुए व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीती। सीनियर बालक वर्ग में अरमान सिंह ने 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ के साथ लंबी कूद में पहला स्थान हासिल किया। अरमान सिंह को भी व्यक्तिगत चैंपियनशिप से सम्मानित किया गया। जूनियर बालिका वर्ग में आकांक्षा यादव ने 100 मीटर, 200 मीटर दौड़ और लंबी कूद में बेहतरीन प्रदर्शन किया। आकांक्षा यादव ने भी व्यक्तिगत चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य राकेश प्रताप सिंह चंदेल उपस्थित रहे। डॉ. बृजेश सिंह यादव ने कार्यक्रम का संचालन किया।अंडर-14 बालिका वर्ग में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, नारीबारी 54 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। राजा कमलाकर इंटर कॉलेज ने 20 अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। हरिशंकर पांडेय इंटर कॉलेज, लालापुर 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अंडर-17 बालिका वर्ग में राजा कमलाकर इंटर कॉलेज 90 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा। रणजीत पंडित इंटर कॉलेज, लोहगरा 36 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।बालक वर्ग के परिणामअंडर-17 बालिका वर्ग में हरिशंकर पांडेय इंटर कॉलेज, लालापुर 34 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। बालक वर्ग के अंडर-14 में श्री ईश्वरदीन छेदीलाल इंटर कॉलेज, जसरा और हरिशंकर पांडेय इंटर कॉलेज, लालापुर ने 24-24 अंक प्राप्त किए। इन दोनों कॉलेजों ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया। मां चंद्रावती इंटर कॉलेज, नारीबारी 18 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। राजा कमलाकर इंटर कॉलेज 10 अंक पाकर तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता की संयोजक प्रधानाचार्या साजिया परवेज ने सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।