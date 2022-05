{"_id":"62927ba27806ff109e2ddb70","slug":"railway-board-more-than-ten-thousand-posts-of-ncr-railway-can-be-surrendered","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Railway Board : एनसीआर रेलवे के दस हजार से ज्यादा पद हो सकते हैं सरेंडर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राहुल शर्मा, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 29 May 2022 04:30 AM IST