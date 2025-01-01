प्रयागराज: कंगना बोलीं- राहुल गांधी मॉक पार्लियामेंट में ही अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं, असल संसद में नहीं

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एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रयागराज आईं फिल्म अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष के लोकतंत्र बचाओ यात्रा अभियान और राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष के ऐसे राजनीतिक पैंतरे और झांसे काम करने वाले नहीं हैं। ये सब सिर्फ मॉक पार्लियामेंट में ही सपने पूरे कर सकते हैं। वास्तविक पार्लियामेंट में इनके सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है।