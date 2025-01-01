फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Prayagraj: Kangana says Rahul Gandhi can fulfill his dreams only in a 'mock parliament'

प्रयागराज: कंगना बोलीं- राहुल गांधी मॉक पार्लियामेंट में ही अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं, असल संसद में नहीं

Thu, 05 Nov 2026 12:44 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 05 Nov 2026 12:44 AM IST
सार

कंगना ने विपक्ष के लोकतंत्र बचाओ यात्रा अभियान और राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष के ऐसे राजनीतिक पैंतरे और झांसे काम करने वाले नहीं हैं। ये सब सिर्फ मॉक पार्लियामेंट में ही सपने पूरे कर सकते हैं। वास्तविक पार्लियामेंट में इनके सपने पूरे होने वाले नहीं हैं

विज्ञापन
Prayagraj: Kangana says Rahul Gandhi can fulfill his dreams only in a 'mock parliament'
अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत बुधवार को सिविल लाइंस स्थित एक उद्घाटन समारोह में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने प्रशंसकों का अभिवादन किया और दीपावली व भैया दूज की शुभकामनाएं दीं। कंगना ने प्रयागराज को आध्यात्मिक नगरी बताते हुए यहां आगमन को अपना परम सौभाग्य बताया। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रयागराज आईं फिल्म अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष के लोकतंत्र बचाओ यात्रा अभियान और राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष के ऐसे राजनीतिक पैंतरे और झांसे काम करने वाले नहीं हैं। ये सब सिर्फ मॉक पार्लियामेंट में ही सपने पूरे कर सकते हैं। वास्तविक पार्लियामेंट में इनके सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है। 
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed