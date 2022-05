{"_id":"62703946265ad3277e5f74bd","slug":"prayagraj-fire-broke-out-in-vikas-bhawan-s-store-five-thousand-tablets-blazed","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रयागराज : विकास भवन के स्टोर में लगी आग, पांच हजार टैबलेट खाक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 03 May 2022 01:34 AM IST