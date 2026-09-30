प्रयागराज विकास प्राधिकरण : तीन दिन में पीडीए के 103 फ्लैट बुक, घर बैठे करें भुगतान

पीडीए की पुरानी आवासीय योजना में रिक्त पड़े 465 फ्लैट खरीदने के लिए मंगलवार से पीडीए की वेबसाइट की गेट-वे की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसकी वजह से अब लोग देश में कहीं से भी घर बैठे ऑनलाइन भुगतान कर फ्लैट की बुकिंग करा सकेंगे। हालांकि, गेट-वे की व्यवस्था लागू होने से पहले ही तीन दिन में बैंकों के माध्मम से भुगतान कर 103 फ्लैट की बुकिंग करा ली गई है, जिससे पीडीए को 30 करोड़ रुपये की आय हुई है। पुरानी योजनाओं में वर्षों से खाली पड़े इन फ्लैट के दाम कम किए जाने से बिक्री तेजी से हो रही है।

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प्रथम चरण में पीडीए की ओर से जाह्नवी अपार्टमेंट नैनी (फेज-1), जागृति विहार आवास योजना कालिंदीपुरम, मौसम विहार अपार्टमेंट कालिंदीपुरम, मानस विहार आवास योजना नैनी, यमुना विहार आवास योजना नैनी और वसुधा विहार आवास योजना कालिंदीपुरम में कुल 465 रिक्त फ्लैट ऑनलाइन आवंटन के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इन योजनाओं में विभिन्न श्रेणी, क्षेत्रफल एवं मूल्य के फ्लैट उपलब्ध हैं।