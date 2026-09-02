कार्यकर्ता ही संगठन की ताकत : अमरनाथ

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भाजपा यमुनापार की मंडल कार्यसमिति की मंगलवार को पीआईटी कॉलेज बेदौ में कार्यशाला हुई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ल ने की। इस दौरान काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अमरनाथ यादव ने कहा कि मंडल कार्यसमिति सत्यापन का कार्य जन्माष्टमी से पहले पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की ताकत हैं। इस मौके पर जिला मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार चतुर्वेदी आदि रहे। बुधवार को करछना मंडल की बैठक मंडल अध्यक्ष सुखराज सिंह की अध्यक्षता में होगी।