Prayagraj News: हनुमानगंज से सैदाबाद तक तेंदुआ की दस्तक से दहशत

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सैदाबाद के उसमापुर गांव में घास काट रही महिलाओं ने देखा तो भाग खड़ी हुईं। वहीं, शव का अंतिम संस्कार करने जा रहे लोग रुक गए। आरोप है कि वन विभाग ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत देकर अपना पल्ला झाड़ रहा है।सरायइनायत के कोटवा गांव के प्राथमिक विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है। बुधवार सुबह कार्यकर्ता सीता देवी, सहायिका सुशीला देवी, सुमन देवी, निर्मला देवी एवं रसोइया संतोष मिश्रा के साथ आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंची। वे जैसे ही कमरा खोलने लगीं तभी आहट पाकर गलियारे में बैठा तेंदुआ बाउंड्रीवाल फांदकर झाड़ियों में गायब हो गया।तेंदुआ देखने से सभी घबरा गई और रसोइया डर से गिरकर घायल हो गईं। सीता देवी ने बताया कि जब से तेंदुआ दिखा है, तभी से वे लोग डरी हुई हैं। शुक्र है कि गलियारे की ओर कोई बच्चा नहीं गया।सूचना मिलने पर वन विभाग के डिप्टी रेंजर सत्येंद्र चौधरी, उप निरीक्षक वर्मा प्रसाद मौके पर पहुंचे। वन विभाग के कर्मचारियों ने पटाखे फोड़कर झाड़ियों में छिपे तेंदुए को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। इसके बाद ग्रामीणों के कहने पर झाड़ियों में जेसीबी चलाई गई पर कोई फायदा नहीं हुआ।इससे पहले कतवारूपुर गांव में दो और 21 सितंबर को रात में तेंदुआ दिखाई दिया था। दो सितंबर को तेंदुआ अधिवक्ता संजय यादव के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था।सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखा तेंदुआआंगनबाड़ी केंद्र में तेंदुआ दिखाई देने के बाद प्राथमिक विद्यालय परिसर में ही स्थित पंचायत कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक किया गया, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। हालांकि, आंगनबाड़ी केंद्र में जिस जगह तेंदुआ होना बताया गया, वह सीसीटीवी कैमरे की जद में नहीं है।-आंगनबाड़ी केंद्र में तेंदुए की मौजूदगी की सूचना पर कर्मचारी मौके पर गए थे। पांव के निशान स्पष्ट नहीं थे। ग्रामीणों के कहने पर झाड़ियों में जेसीबी भी चलाई गई पर तेंदुआ दिखाई नहीं दिया है।-लक्ष्मीकांत दुबे, रेंजर फूलपुर