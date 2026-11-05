Prayagraj News: धनतेरस से दीपावली तक चौक-कटरा में ई-रिक्शा और कारों की नो एंट्री

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वहीं, सिविल लाइंस के कई रूटों पर ई-रिक्शा की नो एंट्री होगी। इन बाजारों की ओर जाने वाले प्रमुख रास्तों पर जगह-जगह बैरिकेडिंग की जाएगी। दोपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।दीपावली के दौरान चौक, कटरा और सिविल लाइंस में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में ई-रिक्शा और कारों की आवाजाही से प्रमुख मार्गों पर जाम लग जाता है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि लोगों को पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने बाजारों के आसपास वाहनों का दबाव कम करने के लिए यह कार्ययोजना तैयार की है।चौक बाजार की ओर जाने वाले जानसेनगंज, नखासकोहना, सुलाकी चौराहा और अग्रसेन चौराहे पर बैरिकेडिंग की जाएगी। इसी तरह कटरा जाने वाले मनमोहन पार्क, लक्ष्मी टाकीज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मार्ग और कचहरी डाकघर के पास वाहनों को नियंत्रित किया जाएगा। सिविल लाइंस क्षेत्र में विवेकानंद चौराहा, रोडवेज बस अड्डा, हॉटस्टफ चौराहा, पत्थर गिरजाघर और खरबंदा मार्केट के पास बैरिकेडिंग की व्यवस्था होगी। यहां तैनात पुलिसकर्मी प्रतिबंधित वाहनों को बाजारों की ओर जाने से रोकेंगे।यातायात कार्यकारी प्रभारी रविंद्र त्रिपाठी ने बताया कि धनतेरस और दीपावली पर चौक और कटरा में जाम से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। यातायात पुलिसकर्मियों के साथ संबंधित थानों के पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही यातायात व्यवस्था से संबंधित आदेश जारी किया जाएगा।