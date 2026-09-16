Prayagraj News: अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से भतीजे की मौत, चाचा घायल

विज्ञापन

आदर्श कुमार यादव और त्रिभुवन सिंह यादव मुबारकपुर पूरन कछार मजरा महाराजपुर के निवासी थे। वे ट्रैक्टर पर मवेशियों का चारा लेकर वापस लौट रहे थे। गांव से 100 मीटर दूर ढाल की चढ़ाई पर बरसात के बीच ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। चाचा-भतीजे ट्रैक्टर के नीचे दब गए, जबकि बोनट पर सवार एक किशोर बाल-बाल बच गया।घायल त्रिभुवन यादव को फाफामऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आदर्श कुमार यादव की शादी 16 अप्रैल 2024 को राधिका से हुई थी। वह करीब 20 दिन पहले ही बच्ची के पिता बने थे। पत्नी राधिका और मां शीला देवी घटना सुनकर बेहोश हो गईं। बच्ची के सिर से पिता का साया उठ गया है।