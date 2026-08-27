Prayagraj News: भाई-भतीजे पर मारपीट का आरोप, एफआईआर दर्ज

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लालगोपालगंज के मोहल्ला नियाल पुर निवासी शेरउद्दीन ने भाई-भतीजे पर मारपीट का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना-पत्र में बताया है कि बीते 17 अगस्त को वह सोने के कमरे में तख्त डाल रखा था। तभी आरोपी पहुंचे और तख्त बाहर फेंक दिया। विरोध करने पर आरोपियोंं ने उसके साथ मारपीट की। शिकायतकर्ता पर पुलिस ने आरोपी जियाउद्दीन और साहेब आलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।