Prayagraj News: नाैशाद का भाई शकील मुठभेड़ में गिरफ्तार, मकान पर चला बुलडोजर

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सीओ मंझनपुर सौरभ सामंत के अनुसार, पुलिस टीम वांछित आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान पता चला कि शकील दीवर कोठारी क्षेत्र में मौजूद है। पुलिस और एसओजी की टीम ने रात 8:55 बजे नौबस्ता गांव जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी की। शकील ने भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। गिरने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उसके कब्जे से देशी तमंचा, एक कारतूस, दो खोखा, एक हजार रुपये, मोबाइल और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है।एसपी सत्यनारायण ने बताया कि नौशाद और आदिल को पुलिस पहले ही मुठभेड़ में गिरफ्तार कर चुकी है। अन्य आरोपी शबाना, साइना और कहकशा बानो को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। शकील की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने मामले में नामजद छह आरोपियों की गिरफ्तारी पूरी कर ली है। महमूदपुर मनौरी विस्फोट में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। तीन घायलों का प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में इलाज चल रहा है।प्रशासन के अनुसार, विभागों की आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद शकील के मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। इससे पहले मुख्य आरोपी नौशाद के तीन मंजिला मकान के अलावा शहर के छह अलग-अलग स्थानों पर स्थित उसके अन्य प्रतिष्ठानों को भी प्रशासन ध्वस्त कर चुका है।वर्जनमुख्यमंत्री के आदेश पर सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। संपत्तियों को चिह्नित कर नियमानुसार ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा:: डॉ. अमित पाल, डीएमनौशाद का तीन मंजिला मकान और छह प्रतिष्ठान पहले हो चुके हैं ध्वस्तमहमूदपुर मनौरी में अवैध पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट के मामले में शुक्रवार को मुख्य आरोपी नौशाद के भाई व अभियुक्त शकील पुत्र निजामुद्दीन के मकान को ध्वस्त कर दिया गया।प्रशासन के अनुसार, कार्रवाई से पहले संबंधित विभागों ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की, जिसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि शकील के मकान पर हुई इस कार्रवाई के साथ ही मामले से जुड़े सभी अभियुक्तों की संपत्तियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान पूरा हो गया है।नौशाद के तीन मंजिला मकान और छह प्रतिष्ठान पहले हो चुके हैं ध्वस्तइससे पहले मुख्य आरोपी नौशाद के तीन मंजिला मकान के अलावा शहर के छह अलग-अलग स्थानों पर स्थित उसके अन्य प्रतिष्ठानों को भी प्रशासन ध्वस्त कर चुका है।:: वर्जन ::सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। संपत्तियों को चिह्नित कर नियमानुसार ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा:: डॉ. अमित पाल, डीएम