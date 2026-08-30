Prayagraj News: हादसे में बाइक सवार युवक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 30 Aug 2026 02:20 AM IST
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उतरांव के जलालपुर हाईवे पर शुक्रवार रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
उतरांव के याकूबपुर गांव निवासी मुरली वर्मा मजदूरी करते हैं। उनका बेटा सुनील कुमार (27) शुक्रवार की रात रिश्तेदारी से अपनी बाइक से घर लौट रहा था। जैसे ही वह जलालपुर हाईवे पर पहुंचा कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक तमिलनाडु में एक कंपनी में मजदूरी करता था। वह दो भाइयों में छोटा था।
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उतरांव के याकूबपुर गांव निवासी मुरली वर्मा मजदूरी करते हैं। उनका बेटा सुनील कुमार (27) शुक्रवार की रात रिश्तेदारी से अपनी बाइक से घर लौट रहा था। जैसे ही वह जलालपुर हाईवे पर पहुंचा कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक तमिलनाडु में एक कंपनी में मजदूरी करता था। वह दो भाइयों में छोटा था।