Prayagraj News: हादसे में बाइक सवार युवक की मौत

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उतरांव के याकूबपुर गांव निवासी मुरली वर्मा मजदूरी करते हैं। उनका बेटा सुनील कुमार (27) शुक्रवार की रात रिश्तेदारी से अपनी बाइक से घर लौट रहा था। जैसे ही वह जलालपुर हाईवे पर पहुंचा कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक तमिलनाडु में एक कंपनी में मजदूरी करता था। वह दो भाइयों में छोटा था।

उतरांव के जलालपुर हाईवे पर शुक्रवार रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।