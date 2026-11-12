Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   More special trains to pass through Prayagraj stations; service expanded to manage the rush during Diwali and

रेलवे : प्रयागराज के स्टेशनों से गुजरेंगी कई और स्पेशल ट्रेन, दिवाली और छठ की भीड़ के चलते किया गया विस्तार

Thu, 12 Nov 2026 03:10 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 12 Nov 2026 03:10 PM IST
सार

दिवाली और छठ पर घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों का संचालन और कुछ गाड़ियों के फेरों का विस्तार किया है। नई दिल्ली, पटना, गया, दरभंगा और बरौनी समेत कई शहरों के लिए चलने वाली इन ट्रेनों का प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज और प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर ठहराव होगा। 12 और 13 नवंबर को इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

विज्ञापन
More special trains to pass through Prayagraj stations; service expanded to manage the rush during Diwali and
प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर छह पर उमड़ी भीड़। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विज्ञापन

दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई विशेष ट्रेनों का संचालन करने के साथ कुछ गाड़ियों के फेरों का विस्तार किया है। प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज और प्रयागराज छिवकी स्टेशन से होकर गुजरने वाली इन ट्रेनों से यात्रियों को राहत मिलेगी। इनमें से कई ट्रेनों का ठहराव 12 और 13 नवंबर को निर्धारित किया गया है।

नई दिल्ली से पटना के लिए संचालित त्योहार विशेष एक्सप्रेस (04060/04059) नई दिल्ली से चलकर 12 नवंबर को प्रयागराज जंक्शन पर रुकेगी। इसके अलावा जयपुर से गया के बीच चलने वाली अनारक्षित विशेष ट्रेन (09727/09728) जयपुर से रवाना होकर गोविंदपुरी के रास्ते 13 नवंबर को प्रयागराज के सूबेदारगंज स्टेशन पर रुकेगी। इसके बाद यह पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते गया पहुंचेगी।

विज्ञापन

उधना और जयनगर के बीच चलने वाली अनारक्षित विशेष ट्रेनें (09029/09030, 09059/09060 और 09022) मानिकपुर के रास्ते अलग-अलग तिथियों में प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर रुकेंगी। वहीं, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दानापुर जाने वाली एकतरफा विशेष ट्रेन (01029) 13 नवंबर को प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर ठहरेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

इसी प्रकार आसनसोल से उधना जाने वाली विशेष ट्रेन (03517) और गया से चेन्नई सेंट्रल जाने वाली सुपरफास्ट पूजा विशेष ट्रेन (03689) भी 12 नवंबर को प्रयागराज छिवकी स्टेशन से होकर गुजरेंगी।

नई दिल्ली और पटना के बीच संचालित आरक्षित त्योहार विशेष ट्रेनें (04068/04067) और नई दिल्ली-दरभंगा विशेष ट्रेनें (04080/04079) का 12 और 13 नवंबर को प्रयागराज जंक्शन पर ठहराव रहेगा। इसके अतिरिक्त ग्वालियर से बरौनी के बीच छठ पर्व पर चलाई जा रही विशेष ट्रेनें (04111/04112 और 040101/04102) भी 12 एवं 13 नवंबर को प्रयागराज जंक्शन पर रुकेंगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed