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हाईकोर्ट : छावनी की जमीन पर बने अनधिकृत मंदिर पर चार सप्ताह में फैसला ले रक्षा मंत्रालय

Sat, 14 Nov 2026 03:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 14 Nov 2026 03:39 PM IST
सार

झांसी छावनी बोर्ड की जमीन पर बने अनधिकृत मंदिर को हटाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। रक्षा मंत्रालय को चार सप्ताह में अंतिम निर्णय लेकर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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Ministry of Defence to take a decision within four weeks regarding an unauthorised temple built on cantonment
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को झांसी छावनी बोर्ड की जमीन पर बने अनधिकृत मंदिर को हटाने के मामले में चार सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि तय समय में निर्णय लेकर अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल की जाए। ऐसा नहीं होने पर मामले को गंभीरता से लिया जाएगा।

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न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश गौरव अग्रवाल की याचिका पर दिया है। याचिका में छावनी बोर्ड की जमीन पर बने अनधिकृत मंदिर के ढांचे को हटाने की मांग की गई है। सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि रक्षा संपदा, दक्षिणी कमान, पुणे के प्रधान निदेशक ने याचिकाकर्ता का पत्र आवश्यक मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपत्तियों के महानिदेशक को भेज दिया है।
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इस पर कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को चार सप्ताह में अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया। साथ ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को आवश्यक निर्देश प्राप्त कर अगली सुनवाई तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी।

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